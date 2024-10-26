هذه هي غيابات برشلونة في كلاسيكو الليلة

يحلّ برشلونة الليلة ضيفاً على ريال مدريد في عقر داره

يحلّ برشلونة الليلة ضيفاً على ريال مدريد في عقر داره، ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وتأتي مباراة القمة في الليغا بعد صدامين من العيار الثقيل لكلا الفريقين في دوري أبطال أوروبا، حيث سحق الريال ضيفه بروسيا دورتموند الالماني (5-2) وسحق البارسا ضيفه بايرن ميونيخ الألماني أيضاً (4-1).

ويغيب عن برشلونة المدافع إيريك غارسيا المصاب في العضلة المقربة في الساق اليمنى، حيث شعر بمتاعب أثناء عملية الإحماء قبيل فوز البارسا الكبير على إشبيلية في الدوري الإسباني.

وتأكد غياب خمسة آخرين عن الكلاسيكو وموقعة مدريد، على رأسهم الحارس الألماني تير شتيغن ولاعب الارتكاز مارك بيرنال، المصابان بالرباط الصليبي، وأندرياس كريستنسن ورونالد أراوخو وفيران توريس للاصابة أيضاً.







