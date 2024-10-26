لا عشاء تقليدي بين إدارتيّ البرسا والريال .. إليكم السبب

لن يكون هناك حفل غداء أو عشاء بين أعضاء مجلس إدارة ريال مدريد وبرشلونة

عادة ما يسبق لقاء ريال مدريد وبرشلونة، أو ما يُطلق عليه كلاسيكو الأرض، حدث استثنائي، هو لقاء ادارتي الناديين العملاقين على مائدة الغداء أو العشاء.

ويجمع ملعب سانتياغو برنابيو بين الغريمين الأزليين ريال مدريد وبرشلونة، في قمة منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وذكرت الصحافة المحلية، أنه لن يكون هناك حفل غداء أو عشاء بين أعضاء مجلس إدارة ريال مدريد وبرشلونة في تشامارتين كما درجت العادة على هامش الكلاسيكو، ولكن هذا الأمر لا يعود لسوء العلاقات مؤخراً بينهما، بل الى مشكلة لوجستية وحسب.

وأشارت موندو ديبورتيفو أن قادة ريال مدريد وبرشلونة سيجتعون مباشرة في مقصورة ملعب سانتياغو برنابيو لتناول وجبة عشاء خفيفة لا أكثر.







