وشم يتسبب بالقبض على بطل كوبا أميركا بتهمة الاعتداء الجنسي

فاز بلقب كوبا أميركا 2015 و2016 مع المنتخب الوطني

تم القبض على خورخي فالديفيا، لاعب كرة القدم السابق البالغ من العمر 41 عاماً، والذي فاز بلقب كوبا أميركا 2015 و2016 مع المنتخب الوطني التشيلياني، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي.

وحكم القاضي إيلي روثفيلد، بأن اللاعب التشيلي سيبقى في الحبس الاحتياطي لمدة 90 يوماً، بحجة أنه يشكل خطرا على السلامة العامة.

وقالت صاحبة الشكوى للشرطة إن "إل ماغو" فالديفيا، الذي أعير إلى رايو فاليكانو في كانون الثاني - يناير 2004، قابلها في مطعم لمناقشة تصميم وشم يريد الحصول عليه.

وأوضحت المرأة أنهما شربا، وأنها في صباح اليوم التالي استيقظت في شقتها وهي تشعر بالارتباك، ومع وجود علامات واضحة على الاعتداء الجنسي.

اعتزل خورخي فالديفيا في العام 2022، وانتقل للعمل كمعلق تلفزيوني، وهو قال "كانت لدي علاقة بالتراضي مع امرأة بالغة، وسأضع التفاصيل تحت تصرف مكتب المدعي العام".





