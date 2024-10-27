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الصحافة الاسبانية تُهين ريال مدريد وتُنصف "برشلونة فليك"

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الصحافة الاسبانية تُهين ريال مدريد وتُنصف &quot;برشلونة فليك&quot;
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كرة القدم

2024-10-27 | 08:21
الصحافة الاسبانية تُهين ريال مدريد وتُنصف "برشلونة فليك"

كان برشلونة بلا منازع نجم عناوين الصحافة الإسبانية الصادرة اليوم الأحد

كان برشلونة بلا منازع، نجم عناوين الصحافة الإسبانية الصادرة اليوم الأحد، بعد الانتصار الساحق (4-0) على غريمه الأزلي ريال مدريد في عقر داره ملعب سانتياغو برنابيو في الكلاسيكو الذي أقيم ليل أمس السبت، ليبتعد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفرق ست نقاط عن الريال.
وجاءت الأهداف الأربعة من توقيع البولندي روبرت ليفاندوفسكي (2) والاسباني المتألق لامين يامال والبرازيلي رافينيا، وجميعها في الشوط الثاني.
وكتبت صحيفة ماركا المدريدية "فليك يدمر ريال مدريد" مع صورة لفرحة ليفاندوفسكي ويامال، وعنونت في مكان فرعيّ مشيدة بالمدير الفني للبارسا، الألماني هانسي فليك "درس تكتيكي من برشلونة لكارلو أنشيلوتي".
الصورة نفسها تصدّرت صحيفة سبورت الكاتالونية التي كتبت "برشلونة يكتسح ريال مدريد بقيادة كيليان مبابي بفوز تاريخي، ويترك ملعب سانتياغو برنابيو، وهو الأوفر حظاً للتتويج بالدوري"، وتابعت "سجل ليفاندوفسكي ثنائية وأكمل الرباعية لامين يامال ورافينيا".
أما صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية فعنونت "حمّام لريال مدريد"، وكتبت "سجل برشلونة "فليك" رباعيته في شوط ثان غير عادي وجعل الليلة تبقى لسنوات في الذاكرة".
ونشرت صحيفة ليسبورتيو صورة احتفال يامال وليفاندوفسكي مع الفرنسي جول كوندي مع عنوان كبير "تهانينا"، وكتبت "برشلونة يكتسح البرنابيو بانتصار تاريخي ويؤكد البداية الاستثنائية لعصر هانسي فليك .. امتلكوا الاستحواذ في النصف الثاني من المباراة، الشجاعة الدفاعية وإيناكي بينا (حارس مرمى برشلونة) يحبطان ريال مدريد".
ونشرت صحيفة استاديو ديبورتيفو صورة ليفاندوفسكي وهو يحتفل مع عبارة "عصر جديد"، وأضافت "برشلونة بقيادة ليفاندوفسكي ويامال ورافينيا يجهز على مدريد ويبتعد بصدارة الليغا"، وعنون صحيفة آس المدريدية "احتفال كتالوني"، وكتبت "برشلونة يسحق ريال مدريد في الشوط الثاني".
وانتقدت الصحيفة آداء الفرنسي كيليان مبابي وتابعت "سقط كيليان مبابي ثماني مرات في مصيدة التسلل وأهدر فرصاً واضحة للتسجيل".


الصحافة الاسبانية تُهين ريال مدريد وتُنصف "برشلونة فليك"

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