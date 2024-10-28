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فيديو - الببغاء يفضح الحكم على الهواء ويُغنّي نشيد ريال مدريد

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فيديو - الببغاء يفضح الحكم على الهواء ويُغنّي نشيد ريال مدريد
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كرة القدم

2024-10-28 | 01:28
فيديو - الببغاء يفضح الحكم على الهواء ويُغنّي نشيد ريال مدريد

تصرف مفاجيء وغير مضبوط من ببغاء

أدّى تصرف مفاجيء وغير مضبوط من ببغاء، الى فضح انتماء أحد الحكام السابقين في دوري الدرجة الأولى الاسباني، حيث حاول الرجل عبثاً إسكاته.
حصل ذلك أثناء ظهور الحكم باخاريس باز، صاحب الـ75 عاماً، في البرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير "الشيرينجيتو"، لمناقشة قرار احتساب ركلة جزاء مثير للجدل في المباراة التي انتهت الى النعادل (1-1) بين فياريال وخيتافي في الدوري الإسباني.
خلال المحادثة، تدّخل الببغاء المملوك لباز فجأة، وبدأ بغناء نشيد ريال مدريد على الهواء مباشرة، وحاول الحكم السابق إسكاته، بل والتوسل إليه للصمت، ولكن دون جدوى، فيما عانى المضيفون الأربعة في الاستوديو لاحتواء ضحكتهم.
وعلَّق باخاريس باز على الواقعة ممازحاً "الحكم أوريزار أسبيتارتي لديه ببغاء يردد كلمة بذيئة عندما يسمع كلمة برشلونة، وذلك لا يعني شيئاً".



فيديو - الببغاء يفضح الحكم على الهواء ويُغنّي نشيد ريال مدريد

رياضة

كرة القدم

باخاريس باز

الشيرينجيتو

الدوري الإسباني

ريال مدريد

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