فيديو - الببغاء يفضح الحكم على الهواء ويُغنّي نشيد ريال مدريد

🦜 El loro de Pajares Paz, exárbitro de Primera División, cantando el HIMNO del REAL MADRID.



Las caras de plató hablan por sí solas: pic.twitter.com/5ybc5BittK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 20, 2024

أدّى تصرف مفاجيء وغير مضبوط من ببغاء، الى فضح انتماء أحد الحكام السابقين في دوري الدرجة الأولى الاسباني، حيث حاول الرجل عبثاً إسكاته.حصل ذلك أثناء ظهور الحكم باخاريس باز، صاحب الـ75 عاماً، في البرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير "الشيرينجيتو"، لمناقشة قرار احتساب ركلة جزاء مثير للجدل في المباراة التي انتهت الى النعادل (1-1) بين فياريال وخيتافي في الدوري الإسباني.خلال المحادثة، تدّخل الببغاء المملوك لباز فجأة، وبدأ بغناء نشيد ريال مدريد على الهواء مباشرة، وحاول الحكم السابق إسكاته، بل والتوسل إليه للصمت، ولكن دون جدوى، فيما عانى المضيفون الأربعة في الاستوديو لاحتواء ضحكتهم.وعلَّق باخاريس باز على الواقعة ممازحاً "الحكم أوريزار أسبيتارتي لديه ببغاء يردد كلمة بذيئة عندما يسمع كلمة برشلونة، وذلك لا يعني شيئاً".