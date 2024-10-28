لاعب ريال مدريد السابق يُحلل هزيمة الكلاسيكو الساحقة

الكلاسيكو انتهى الى هزيمة ساحقة أمام برشلونة (0-4)

أثار أداء ريال مدريد في الكلاسيكو الذي انتهى الى هزيمة ساحقة أمام برشلونة (0-4)، الكثير من الانتقادات في تحليلات ما بعد المباراة.

ومن بين أكثر الأشخاص انتقادا لطريقة "اللعب البيضاء"، كان ألفارو بينيتو، لاعب ريال مدريد السابق، الذي بدأ بمقارنة ريال مدريد الحالي بالموسم السابق، خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

وقال بينيتو "شعر الفريق أنه يتعين عليه بذل جهد إضافي من الجميع للحفاظ على قدرته التنافسية، وكانت الفضيلة العظيمة لنجاحه في السنوات الأخيرة هي أنه كان قادرا على التمسك بأي شيء، الا انه بدأ هذا الموسم بمعدة ممتلئة قليلاً".

كان لاعب ريال مدريد السابق واضحا جدا وقاسيا في تحليله "تحدث أنشيلوتي في البداية بعبوس، لأنه لم يعجبه شيء، وهذا أمر غريب فهو المسؤول". وأضاف "يعاني ريال مدريد هذا العام من غياب الخطة الهجومية، فالمباراة بطيئة، وتعتمد فقط على فينيسيوس أو مبابي لإيجاد بعض المساحات، ولكن دون تألق ولعب جماعي".

وتابع بينيتو "كان عليه أن يكون أكثر حذرا، لكنهم صفعوه على وجهه وكشفوا عيوبه، ومن الآن لا توجد أعذار، فالمشكلة حقيقية موجودة، الأخطاء الدفاعية غير مفهومة، والخط الدفاعي الحالي لا معنى له، إنه اضطراب وفوضى".

وقال ألفارو بينيتو "لم يكن كل شيء فوضويا، اذ تمتع ريال مدريد ببعض الدقائق الجيدة في الشوط الأول، لكن اللاعبين الذين لم ينجحوا ولم يسجلوا .. لا يمكنك الهجوم بهذه الطريقة، أو الدفاع بهذه الطريقة، عليك أن تلعب كرة قدم جيدة، لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الأمور على المدى المتوسط والطويل لن تنجح".









