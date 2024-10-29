فيديو - ردّة فعل رودري على تتويجه بالكرة الذهبية

أحرز رودري الجائزة متفوقاً على ثلاثي ريال مدريد

قال النجم الاسباني رودريغو هيرنانديز المعروف بـ"رودري" بعد تتويجه بالكرة الذهبية "إنها أمسية رائعة بالنسبة لي، يجب أن أشكر الكثير من الأشخاص، فرانس فوتبول، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على هذه الجائزة .. شكرا لكل من صوت لي، إنه أمر خاص جدا بالنسبة لي ولعائلتي وبلدي".

وأحرز رودري الجائزة متفوقاً على ثلاثي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإنجليزي جود بيلينغهام، والإسباني داني كارفاخال، وصعد إلى المنصة لاستلام جائزته على عكازين بعد خضوعه مؤخراً لعملية جراحية في الرباط الصليبي.

وقاد رودري فريقه مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة توالياً في الموسم الماضي، وقاد منتخب بلاده لتعزيز رقمه القياسي بالفوز بلقب بطولة أمم أوروبا للمرة الرابعة، التي اختير أفضل لاعب فيها.



