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رئيس رابطة الدوري الإسباني يصف ريال مدريد بـ"قلّة الأناقة" !!

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رئيس رابطة الدوري الإسباني يصف ريال مدريد بـ&quot;قلّة الأناقة&quot; !!
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كرة القدم

2024-10-30 | 02:09
رئيس رابطة الدوري الإسباني يصف ريال مدريد بـ"قلّة الأناقة" !!

بعد مقاطعة النادي لحفل جوائز الكرة الذهبية الذي أقيم مساء الإثنين

اتهم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ريال مدريد بـ"قلة الأناقة"، بعد مقاطعة النادي لحفل جوائز الكرة الذهبية الذي أقيم مساء الإثنين.
وكان ريال مدريد، بطل أوروبا، قد خطط لإرسال وفد مكون من 50 شخصاً إلى باريس، حيث كان يتوقع أن يرى فينيسيوس جونيور يتوج كأفضل لاعب في كرة القدم العالمية.
وكان من المتوقع أيضا أن يحتل داني كارفاخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع ناديه ثم يورو 2024 مع إسبانيا في الصيف، مرتبة عالية في التصويت الذي نظمته مجلة فرانس فوتبول.
ولكن، قبل وقت قصير من موعد إقلاع الطائرة من إسبانيا، تم تسريب الخبر بأن رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي واسبانيا، سيتفوق على فينيسيوس وكارفاخال، ويفوز بالجائزة، فكان رد فعل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريث إلغاء الرحلة، قبل أن يصدر النادي بياناً شديد اللهجة.
وعلّق خافيير تيباس على ذلك بالقول "أنا مشجع مدريدي، أهم قيم هذا النادي هي أن تكون رجلاً نبيلاً، وأن تصافح عندما تخسر، لكن أعتقد أن ريال مدريد فقد هذه العقلية منذ فترة طويلة، كان يجب عليهم الذهاب إلى الحفل، وعدم التشكيك في نظام فرانس فوتبول الذي يتسم بالشفافية".
وأضاف "من المعروف أن 100 صحفي يصوتون، ولا يجب أن يكون ريال مدريد ضحية، وهو أمر مبالغ فيه، لا أعرف إلى أين يذهبون، نحن أيضاً نعاني من هذا النقص في الأناقة في إسبانيا".
وثبتت صحة المعلومات المسربة التي تسببت في مقاطعة ريال مدريد لحفل يوم الاثنين، وتم بالفعل الإعلان عن فوز رودري بجائزة الكرة الذهبية للرجال لعام 2024، فيما حل فينيسيوس ثانياً، متقدماً على زميليه في ريال مدريد جود بيلينجهام وكارفاخال، وجاء مهاجم السيتي إرلينج هالاند في المركز الخامس.


رئيس رابطة الدوري الإسباني يصف ريال مدريد بـ"قلّة الأناقة" !!

رياضة

كرة القدم

رابطة الدوري الإسباني

ريال مدريد

الكرة الذهبية

خافيير تيباس

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