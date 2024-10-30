أغرب تصويت .. صحفي سلفادوري وضع فينيسيوس خارج أفضل 10 !!

بعد الاعلان عن الفائز في نسخة 2024 من الكرة الذهبية

بعد الاعلان عن الفائز في نسخة 2024 من الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، والتي توجت لاعب خط الوسط الإسباني رودريغو هيرنانديز، بدأ تحليل الأصوات المُدلى بها، والتي أقل ما يقال عن بعضها إنه مفاجئ.

أحد الأصوات التي ستثير أكبر قدر من الجدل، كان للصحفي السلفادوري برونو بورزيو، ليس لأنه وضع جود بيلينجهام في المركز الأول، بل للنقاط التي منحها لكل من رودري وفينيسيوس جونيور.

قال برونو "وصل جود بيلينجهام إلى ريال مدريد في سن الـ20، ليرتدي قميصا مهما للغاية، وتم وضعه في موقع مركزي في الملعب، وصنع عددا كبيرا من الأهداف والتمريرات الحاسمة، كما قاد إنجلترا إلى نهائي اليورو، وبالنسبة لي كان أفضل لاعب في العام الماضي".

وضع برونو بورزيو، نجم مانشستر سيتي رودري هيرنانديز في المركز السابع، وستثير أسبابه الكثير من الجدل في إسبانيا "لم يستطع الذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا، تم إقصاؤه بشكل مبكر جدا، ولا يجب أن يتم القضاء على اللاعب الحاسم في وقت مبكر جدا .. نعم، فازت إسبانيا بكأس أمم أوروبا، ولكن عن طريق الاحتيال بسبب لمسة يد على كوكوريلا (بمواجهة ألمانيا)، ولهذا السبب لا أعتبر هذه الكأس صالحة في تصويتي، ولا يمكنني منحه الكرة الذهبية بفضل 5 مباريات ونصف".

ومن المدهش أيضا أن هذا الصحفي السلفادوري لم يضع فينيسيوس جونيور بين أفضل 10 لاعبين، على الرغم من كونه شخصية لا غنى عنها في ألقاب فريقه للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وقال برونو "لا أعتبر فينيسيوس جونيور لاعبا حاسما من حيث اللعب، فقد كان بإمكانه تسجيل أهداف مهمة، لكن حركته على أرض الملعب تدور في منطقة صغيرة إلى حد ما، وهو لا يساهم في مراحل عدم الاستحواذ، لذلك لا أعتقد أنه لاعب كامل وليس من بين أفضل 10 لاعبين في أوروبا".







