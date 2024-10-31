نادٍ إنجليزيّ مغمور بنى ملعباً مقاوماً للفيضانات !!

تم غلق الملعب 13 عاماً قبل إعادة بنائه

في العام 2007، ضربت فيضانات شديدة ملعب ميادو بارك، معقل نادي غلوستر سيتي، الذي ينافس في القسم السابع في المملكة المتحدة، حيث غمرت المياه العشب الأخضر بإرتفاع وصل الى 2.4 متراً، ما تسبب بغلق الملعب 13 عاماً، قبل إعادة بنائه.

ولعب غلوستر سيتي على ملعب ميادو بارك في الفترة من 1986 الى 2007، وذكرت صحيفة الصن البريطانية أنه كان دوماً ضحية للظروف الجوية السيئة في البلاد، حيث ضربه ثلج كثيف في العام 1990 وبقي مقفلاً لشهر، وهو أمر تكرر بعدها بعشر سنوات.

وحصلت المأساة الحقيقية في العام 2007، حين حدث فيضانات في غرب إنجلترا، فلامست المياه عارضة المرمى، وغمرت المدرجات ومرافق النادي والمطبخ وغرف خلف الملابس والمتجر، ما أجبر الادارة على ترك الملعب وخوض مبارياته في ملاعب أخرى.

وفي العام 2019، حصل النادي على الضوء الأخضر لإعادة بناء ملعبه من خلال إنفاق 4 ملايين جنيه إسترليني، ما زاد السعة الجماهيرية إلى 40 ألف متفرج، وسعى الى تجنب تكرار ما حصل من خلال رفع مستوى الملعب والمدرجات بمقدار 3.5 متراً، ليصبح مقاوماً لها.

وعاد نادي غلوستر سيتي إلى ملعبه قبل أربع سنوات، وتحديداً في العام 2020، وحصل لاحقاً على عقد رعاية مدته ثلاث سنوات من شركة تايغر ترف يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.













