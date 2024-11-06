رافينها في حديث صادم: تسوّلت في الشارع !!

سئل رافينها عن لحظة صعبة في حياته فكان ردّه صادماً

في حوار صحفي، سئل رافينها عن لحظة صعبة في حياته، فكان ردّه صادماً، يعكس فقر اللاعب البرازيلي في بداياته.

وقال نجم برشلونة "عندما كان عمري 12 عاماً، غادرنا أنا وصديقي كل شيء قذر بعد الانتهاء من دورة تدريبية. لم يكن هناك استحمام في النادي، واستغرق الباص وقتاً طويلاً للوصول".

واضاف "كنا جائعين، ولكن لم يكن لدينا أي مال لشراء الطعام. لذا، بدأنا نتسول في الشارع من أجل شيء لنأكله. كان الأمر معقداً بعض الشيء، لأن الكثير من الناس لا يريدون أن يزعجهم احد".

وقال "هناك اناس طيبو القلب ساعدونا، واتفهم من لم يعطونا شيئاً، فمن الصعب التوقف لشخص غريب، خصوصاً اننا بدونا كعيال يعيشون في الشارع، وربما خافوا منا".

وكان رافينها قال تصريح سابق مؤثر "لقد فقدت عدداً من الأصدقاء بسبب تورطهم في الكثير من الاشياء السيئة كنتاج الفقر، مع أنهم كانوا أفضل مني بعشر مرات على الأقل، وكان من الممكن أن يتواجدوا في نادي كرة قدم عظيم مثلي".

وختم "في أيام بدايتي، كنت فقيراً للغاية لدرجة أني كنت أقف في الشارع وأطلب من الناس أن يشتروا لي ما آكله أو وجبة خفيفة بعد التدريب، حيث لم يمكن معي ثمن الوجبة حتى".





