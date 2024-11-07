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يان سومر يُسطّر رقماً قياسياً في الفوز على أرسنال

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يان سومر يُسطّر رقماً قياسياً في الفوز على أرسنال
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كرة القدم

2024-11-07 | 01:20
يان سومر يُسطّر رقماً قياسياً في الفوز على أرسنال

حقّق إنتر ميلان الإيطالي فوزاً ثميناً على ضيفه أرسنال الإنجليزي

حقّق إنتر ميلان الإيطالي فوزاً ثميناً على ضيفه أرسنال الإنجليزي بهدف نظيف مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.
وجاء هدف الإنتر الوحيد من ركلة جزاء نفّذها بنجاح اللاعب هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع من شوط المباراة الأوّل، ليرفع النادي الإيطالي رصيده الى عشر نقاط في المركز الخامس.
وكان الرقم الذي حقّقه حارس مرمى إنتر ميلان، السويسري يان سومر، هو أبرز ما حصل في المباراة، حيث نجح في المحافظة على نظافة شباكه 8 مرات في 11 مباراة في دوري أبطال أوروبا مع النادي الإيطالي.
وفي هذه المباريات، تمكّن الحارس السويسري من صدّ 39 كرة مسددة على شباكه التي لم تتلقَّ سوى 4 أهداف، وبلغت نسبة شباكه النظيفة 73%، وهي الأفضل لأي حارس مرمى مع 10 مباريات أو أكثر في ناد واحد في تاريخ البطولة.


يان سومر يُسطّر رقماً قياسياً في الفوز على أرسنال

رياضة

كرة القدم

إنتر ميلان

أرسنال

يان سومر

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