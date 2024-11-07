ليفاندوفسكي وأولمو تحوّلا الى كاغانر يتغوّط !!

بدأت المشاهد المتعلقة بعيد الميلاد المقبل بالانتشار

بدأت المشاهد المتعلقة بعيد الميلاد المقبل بالانتشار، وهي تتميز في اسبانيا عموماً، وكاتالونيا وجزر البليار وفالنسيا خصوصاً، بحضور ثابت لما يُسمّى بـ"كاغانر".

هو تقليد نموذجيّ في هذه المجتمعات، وقد قدمت له شركة "caganer.com" بالأمس جديدها لعيد الميلاد 2024، مع روبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو كوافدين جديدين من نادي برشلونة، حيث تم تصنيع تمثاليهما، وبات بإمكان الراغبين في اقتنائهما في منازلهم في مشهد الميلاد، القيام بذلك.