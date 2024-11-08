فيديو - أمستردام ساحة معركة بين العرب والصهاينة

في #امستردام وبعد مباراة الفريقين...

..مشجع لفريق #ماكابي الصهيوني انزل علم #فلسطين من على احد المنازل ليتصدى له مشجيعن مسلمين لفريق #اياكس سحبوا منهم العلم وقاموا برميه في النهر وطلبوا منه ان يقول ( فلسطين حرة ) @mahfildijital pic.twitter.com/dW7137SpuF — الديربي / ALDERBY (@ALDERBYSHOW) November 8, 2024 ⚡️IMPORTANT: This is what Maccabi Tel Aviv Hooligans did in the Netherlands that triggered all the violence against them after the authorities did nothing, don’t let anyone twist it.



Israelis are not the victim.



They took down Palestine’s flag and then it all started.



An… pic.twitter.com/NaP3x0Pl9z — Suppressed News. (@SuppressedNws) November 8, 2024 Amsterdam needs to get serious about protecting its citizens and visitors from these hate-fueled attacks.



An Israeli visiting Amsterdam to attend the Macabi games in support of the Tel Aviv team gets cornered and attacked by Muslims to "free Palestine."pic.twitter.com/HdtBI2NsTv — HumanDilemma (@HumanDilemma_) November 8, 2024

مع نهاية المباراة الى فوز أياكس امستردام الهولندي على ضيفه ماكابي تل أبيب الصهيوني (5-0) ضمن الجولة الرابعة من الدوري الاوروبي، اندلعت أعمال عنف واسعة في العاصمة الهولندية.وتردد أن اشتعال العنف يعود الى قيام مشجع اسرائيلي بانتزاع علم فلسطين عن أحد المباني ما تسبب بجنون شُبّان عرب ومسلمون متواجدون، ثم اتسعت الاشتباكات بين المشجعين الصهاية والعرب، بمشاركة واسعة من شُبان أوروبيين أيضاً.وذكرت مصادر صهيونية أن 10 إسرائيليين أصيبوا وفُقد الاتصال باثنين آخرين، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أرسل بتوجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوة إلى هولندا للمساهمة في إجلاء الإسرائيليين الذين تعرضوا لأعمال عنف، وأن القوة تضم فرقا طبية وأخرى للإنقاذ.