فيديو - أمستردام ساحة معركة بين العرب والصهاينة

مع نهاية المباراة الى فوز أياكس امستردام الهولندي على ضيفه ماكابي تل أبيب الصهيوني (5-0) ضمن الجولة الرابعة من الدوري الاوروبي، اندلعت أعمال عنف واسعة في العاصمة الهولندية.
وتردد أن اشتعال العنف يعود الى قيام مشجع اسرائيلي بانتزاع علم فلسطين عن أحد المباني ما تسبب بجنون شُبّان عرب ومسلمون متواجدون، ثم اتسعت الاشتباكات بين المشجعين الصهاية والعرب، بمشاركة واسعة من شُبان أوروبيين أيضاً.
وذكرت مصادر صهيونية أن 10 إسرائيليين أصيبوا وفُقد الاتصال باثنين آخرين، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أرسل بتوجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوة إلى هولندا للمساهمة في إجلاء الإسرائيليين الذين تعرضوا لأعمال عنف، وأن القوة تضم فرقا طبية وأخرى للإنقاذ.