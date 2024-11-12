مُعلّق يصف وجه لاعبة بـ"مؤخرة مهزومة" !!

غضب في إنجلترا بسبب تعليق حول نجمة مانشستر يونايتد

غضب في إنجلترا بسبب تعليق حول نجمة مانشستر يونايتد الدولية الإنجليزية إيلا تون، التي تم تصويرها وهي تبدو مكتئبة على مقاعد البدلاء، بعد وفاة والدها مؤخرا، حيث سارع العديد من مشجعي كرة القدم إلى الدفاع عن اللاعبة البالغة من العمر 25 عاما.

وخلال مباراة في الدوري الممتاز للسيدات بين مانشستر يونايتد وأرسنال، قال المعلق، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، إن "وجه إيلا تون يبدو وكأنه مؤخرة مهزومة"، فيما بدا وقحاً للغاية سواء فقدت لاعبة كرة القدم والدها أم لا.

وتم طرد لاعبة خط الوسط، التي كان جزءا من تشكيلة إنجلترا الفائزة ببطولة أوروبا 2022، وهى أبرز نجمات مانشستر يونايتد، في الدقيقة 61 من المباراة.

وكانت تون جالسة على المقعد، عندما تحركت الكاميرا نحوها، وتم تصويرها وهي تبدو حزينة وذراعيها متقاطعتان، بينما سُمع المعلق يقول "إيلا تون، لديك وجه مثل مؤخرة مهزومة".

وسرعان ما تم نشر التعليق على قناة بي بي سي، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويجري الآن التحقيق فيه بشكل كامل.







