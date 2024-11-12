حارس مرمى شهير ينتقد مورينيو بقسوة .. فليرحل !!

رد بقسوة على المواقف التي يتخذها جوزيه مورينيو

فرناندو موسليرا، حارس مرمى أوروغواي، البالغ من العمر 38 عاماً، والذي يلعب لغلطة سراي، رد بقسوة على المواقف التي يتخذها جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة، في كرة القدم التركية.

وقال موسليرا "الإهانات التي يوجهها لكرة القدم التركية، والهجوم على بعض الحكام هي أشياء تزعجني، وهذه هي المرة الأولى منذ 14 عاما، التي أشعر فيها بأنني مضطر لإلقاء خطاب من هذا النوع، وأنا الفائز بـ17 لقبا في 14 عاما".

وأضاف "بالنظر إلى مساهماتي، فإن هدفي الدائم هو دفع كرة القدم التركية إلى الأمام، وإذا كان مورينيو، الذي جاء إلى هنا قبل أربعة أشهر فقط، ينتقد كرة القدم التركية ولا تعجبه، فدعوه يرحل، لكن لا أحد يقول أي شيء، نحن بحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لأولئك الذين يدفعون كرة القدم التركية إلى الأمام".

كل ذلك ينبع من انتقاد البرتغالي للتحكيم في المباراة ضد طرابزون سبور، حيث قال "لو كنت أعرف، لما أتيت إلى تركيا، أنا غاضب من الناس في فنربخشة الذين أتوا بي إلى هنا، حيث أخبروني نصف القصة، ولو اخبروني بكل شيء، لما جئت".











