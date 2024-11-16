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الكلاسيكو رقم 15: هل يفوز ريال مدريد أخيراً على برشلونة؟

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الكلاسيكو رقم 15: هل يفوز ريال مدريد أخيراً على برشلونة؟
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كرة القدم

2024-11-16 | 04:22
الكلاسيكو رقم 15: هل يفوز ريال مدريد أخيراً على برشلونة؟

يلتقي ريال مدريد وبرشلونة للمرة الأولى هذا الموسم

يلتقي ريال مدريد وبرشلونة للمرة الأولى هذا الموسم، وللمرة الخامسة عشرة في تاريخهما، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في كلاسيكو الجولة العاشرة من دوري كرة القدم الاسباني للسيدات.
التقى الفريقان للمرة الاولى يوم السابع من شهر أيلول 2019، وتواجها 15 مرة انتهت جميعها كاتالونية (9-1)، (6-0)، (5-0)، (4-0)، (2-0)، (4-0)، (3-2)، (3-1)، (1-0)، (5-0)، (4-0)، (4-0)، (3-1)، (1-0)، (5-0)، (4-0) و(3-0).
ومع مرور تسع جولات من أصل 30 لدوري السيدات، يتصدر برشلونة بالعلامة الكاملة، 27 نقطة، وخلفه ريال مدريد برصيد 22 نقطة، ثم أتليتكو مدريد (20)، ويبدو أن مهمة ايقاف بطل اسبانيا وأوروبا ستكون صعبة للغاية بالنسبة لسيدات "الملكي".
في لغة الأرقام، سجلت سيدات برشلونة 43 هدفاً في تسع مباريات، أي بمعدل 4.7 هدف في المباراة، وتلقين خمس أهداف فقط، فيما سجلت سيدات ريال مدريد 20 هدفاً وتلقين أربع أهداف.



الكلاسيكو رقم 15: هل يفوز ريال مدريد أخيراً على برشلونة؟

رياضة

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