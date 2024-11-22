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فيديو - حوار رونالدو ومستر بيست يُحطّم الأرقام

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فيديو - حوار رونالدو ومستر بيست يُحطّم الأرقام
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كرة القدم

2024-11-21 | 23:30
فيديو - حوار رونالدو ومستر بيست يُحطّم الأرقام

حصدت المقابلة نحو 15 مليون متابعة في 13 ساعة

وعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بأن لقاؤه مع صانع المحتوى الشهير مستر بيست، في حوار على قناته على يوتيوب، سيُحطّم الانترنت، وهو ما حصل بالفعل.
فخلال 13 ساعة فقط من عرض المقابلة، وحتى لحظة إعداد هذا النص، كانت قد حصدت نحو 15 مليون متابعة، وهو رقم هائل.
وخلال الحوار، الذي دار أغلبه حول صناعة المحتوى، قال النجم البرتغالي "أنا الآن أبلغ من العمر 39 عاما وبضعة أشهر"، فخاطبه مستر بيست "أنت تبلغ من العمر 40 عاما تقريبا، أنت على وشك أن تموت، بدأت تكبر بالسن".
وسارع رونالدو الى الردّ "سأعيش حتى عمر 100 عام، أريد فقط أن أخبرك، وأنت تعلم أن كرة القدم مسيرة طويلة، لأن أغلب اللاعبين يعتزلون في سن 33 أو 34 أو 36 عاماً"، وردد عن احتمال لعبه جنبا إلى جنب مع نجله الأكبر كريستيانو جونيور.




فيديو - حوار رونالدو ومستر بيست يُحطّم الأرقام

رياضة

كرة القدم

مستر بيست

كريستيانو رونالدو

النصر السعودي

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