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فيديو - المدرب يصفع اللاعب الشاب والأخير يُقبّل يده !!

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فيديو - المدرب يصفع اللاعب الشاب والأخير يُقبّل يده !!
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كرة القدم

2024-11-22 | 04:30
فيديو - المدرب يصفع اللاعب الشاب والأخير يُقبّل يده !!

فوجئت كرة القدم التركية بما حدث في إحدى مباريات الشباب

فوجئت كرة القدم التركية بما حدث في إحدى مباريات الشباب، حيث تم تصوير مدرب تالاس دينيزبور تحت 18 عاما، الناشط في منطقة قيصري، وهو يعاقب بيديه لاعباً، ليخرج الوضع عن السيطرة.
وظهر المدرب في الفيديو وهو يقول للاعب القاصر "سأقتلك، لا تتحدث، سأقتلك يا طفل"، وذلك بعد مباراة دوري الدرجة الثانية في قيصري.
وعلّق اللاعب لاحقاً "أنا أقول الحقيقة، في المباراة ضد إركيليتسبور أهنت الحكم ونلت بطااقة حمراء، فجاء مدربنا إلى غرفة الملابس وضربني على قدمي ممازحاً".
كذلك، أضاف اللاعب "بعد المباراة، أهنت زملائي في غرفة خلع الملابس، فغضب مدربنا مني وطلب أن أصمت، فأدرت ظهري وشتمت، وتسبب ذلك في أن يأتي مدربي إلي ويرفع يده أثناء التحدث معي، وقد صفعت يده بسرعة، وقلت ما الخطأ؟".
واستمر التوتر في التصاعد الى درجة أن الكلمات أصبحت أفعالا وأفسح الحوار المجال لبعض العنف "ضغط المدرب على حلقي برفق"، ثم جرى حلّ الاشكال و"صنعنا السلام بتقبيل يد المدرب".



فيديو - المدرب يصفع اللاعب الشاب والأخير يُقبّل يده !!

رياضة

كرة القدم

تالاس دينيزبور

قيصري

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