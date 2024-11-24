الشرطة تعتقل ثلاثة مشجعين والسبب لامين يامال

وجهوا إهانات عنصرية الى نجم برشلونة لامين يامال

أعلنت الشرطة الإسبانية القبض على ثلاثة مشجعين وجهوا إهانات عنصرية الى نجم برشلونة لامين يامال، خلال الكلاسيكو أمام ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، عقب تسجيله أحد أهداف فريقه الأربعة.

وكان مشجعون قد أطلقوا عبارات مسيئة ضد يامال، وهو ما أدانه نادي ريال مدريد في بيان رسمي جاء فيه "يدين النادي بشدة أي نوع من السلوك الذي ينطوي على العنصرية أو كراهية الأجانب أو العنف في كرة القدم والرياضة".

وجاء في بيان الشرطة الإسبانية أنه تم القبض على ثلاثة مشجعين بتهمة التلفظ بإهانات عنصرية تهدد كرامة ونزاهة اللاعبين.







