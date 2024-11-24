الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

الشرطة تعتقل ثلاثة مشجعين والسبب لامين يامال

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الشرطة تعتقل ثلاثة مشجعين والسبب لامين يامال
A-
A+

كرة القدم

2024-11-24 | 04:25
الشرطة تعتقل ثلاثة مشجعين والسبب لامين يامال

وجهوا إهانات عنصرية الى نجم برشلونة لامين يامال

أعلنت الشرطة الإسبانية القبض على ثلاثة مشجعين وجهوا إهانات عنصرية الى نجم برشلونة لامين يامال، خلال الكلاسيكو أمام ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، عقب تسجيله أحد أهداف فريقه الأربعة.
وكان مشجعون قد أطلقوا عبارات مسيئة ضد يامال، وهو ما أدانه نادي ريال مدريد في بيان رسمي جاء فيه "يدين النادي بشدة أي نوع من السلوك الذي ينطوي على العنصرية أو كراهية الأجانب أو العنف في كرة القدم والرياضة".
وجاء في بيان الشرطة الإسبانية أنه تم القبض على ثلاثة مشجعين بتهمة التلفظ بإهانات عنصرية تهدد كرامة ونزاهة اللاعبين.



الشرطة تعتقل ثلاثة مشجعين والسبب لامين يامال

رياضة

كرة القدم

برشلونة

لامين يامال

الكلاسيكو

ريال مدريد

سانتياغو برنابيو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - أنخل دي ماريا يُسجّل الهدف الأجمل في مسيرته
اللاعب الفرنسي الشاب أسر قلوب الإيطاليين

اقرأ ايضا في كرة القدم

واندا نارا تُطالب ماورو إيكاردي بنصف ثروته
06:18

واندا نارا تُطالب ماورو إيكاردي بنصف ثروته

المبلغ يُمثل نصف ثروة إيكاردي البالغة 66 مليون جنيه إسترليني

06:18

واندا نارا تُطالب ماورو إيكاردي بنصف ثروته

المبلغ يُمثل نصف ثروة إيكاردي البالغة 66 مليون جنيه إسترليني

لامين يامال .. تأثير غيابه وحضوره على برشلونة
06:17

لامين يامال .. تأثير غيابه وحضوره على برشلونة

يامال يعاني من إصابة في الكاحل

06:17

لامين يامال .. تأثير غيابه وحضوره على برشلونة

يامال يعاني من إصابة في الكاحل

صراع كبير بين قطبيّ مانشستر على الهدّاف السويدي
05:55

صراع كبير بين قطبيّ مانشستر على الهدّاف السويدي

سوف يتسبب بصراع بين قطبي مدينة مانشستر، السيتي واليونايتد

05:55

صراع كبير بين قطبيّ مانشستر على الهدّاف السويدي

سوف يتسبب بصراع بين قطبي مدينة مانشستر، السيتي واليونايتد

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024