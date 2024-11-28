احصاءات نجوم ريال مدريد تثير دهشة الاعلام الاسباني

في خسارة ريال مدريد (0-2) أمام ليفربول الانجليزي

أثارت احصاءات نجوم ريال مدريد دهشة الاعلام الاسباني في خسارة الفريق (0-2) أمام ليفربول الانجليزي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وهي الاولى أمام "الريدز" منذ العام 2009.

وهبط ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الى المرتبة 24 في ترتيب المسابقة، وفي رصيده ست نقاط فقط، جمعها من فوزين على شتوتغارت وبروسيا دورتموند الألمانيين وثلاث هزائم أمام ليل الفرنسي وميلان الايطالي وليفربول.

ولم يُسجّل الفرنسي كيليان مبابي الكرة من هدية ثمينة حين أهدر ركلة جزاء وليفربول متقدّم بهدف، كما لم يصنع أي فرصة ولا أي تمريرة حاسمة، وحصل على تقويم 5.8 فقط في اللقاء.

أما الانجليزي جود بيلينغهام، فكانت احصاءته كالتالي: صفر أهداف، صفر تمريرات حاسمة، صفر صناعة فرص، صفر مناورات فردية ناجحة، صفر اعتراضات.

وفي تصريحات له، قال بيلينغهام "ليفربول كان أفضل منا، في بعض الأحيان يتعين عليك أن ترفع يديك عاليا، فقد هيمنوا على المباراة لفترات طويلة، والفرص التي أتيحت لنا، لم تكن حاسمة بما يكفي".





