فيديو - أنخيل دي ماريا يحقق حلم عائلة فتجهش بالبكاء

سجل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم بنفيكا، الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء، في المباراة التي انتهت (2-0) على مضيفه أروكا، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري البرتغالي، وهو رابع أهدافه في المسابقة هذا الموسم.ونشر بنفيكا مقطع فيديو ظهر فيه دي ماريا، 36 عاماً، وهو يلبي طلب عائلة بالحصول على قميصه من خلال لافتة تم رفعها في المدرجات، حيث توجه نوحها ومنحها قميصه، فما كان منهم إلا أن بكوا في مشهد استثنائي.ويحتل بنفيكا المركز الثاني في الدوري البرتغالي بفرق خمس نقاط عن سبورتنغ لشبونة، ولكن في رصيده مباراة مؤجلة.