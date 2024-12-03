فيديو لجوارديولا يراقص زوجة صديقه يعود بعد 32 عاماً

S’han fet virals les imatges de Pep Guardiola fumant un puro en la celebració de la lliga del Manchester City... A l’arxiu l’hem trobat celebrant un títol d’una altra forma pic.twitter.com/zwXOPEJE3K — Arxiu TV3 CatRàdio (@ArxiuTV3CR) May 19, 2021

بعد 32 عاماً، عاد الى الانتشار مقطع فيديو لبيب جوارديولا، وهو يرقص مع زوجة خوسيه ماري باكيرو، اثر فوز برشلونة بكأس أوروبا لأول مرة على الإطلاق في العام 1992، بهدف سجله رونالد كومان في الوقت الإضافي ضد سامبدوريا في ويمبلي.وقال معلق TV3"هنا نرى غوارديولا يرقص مع زوجة خوسيه ماري باكيرو، لدرجة أن الأخير اضطر إلى لفت انتباهه ... لقد كانت مزحة، بالطبع".ولعب خوسيه ماري باكيرو، وهو من مواليد 1963، لنادي برشلونة من 1988 إلى 1996، فيما فعل بيب جوارديولا ذلك من 1990 إلى 2001، وهو من مواليد 1971.وفي العام 2020، استعادت لوريا باكيرو، ابنة خوسيه ماري باكيرو، هذا الفيديو ونشرته على حسابها على تويتر وكتبت "في حال لم يشاهد أي شخص هذا الفيديو لوالدتي وهي تعطي موهبتها مع بيب"، شاركه مدرب مانشستر سيتي الحالي.