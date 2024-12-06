إجازة كروية للاعب شهير مقابل 41 ملبون دولار !!

عاش اجازة في الصين وليس تجربة في حياته الكروية

اعتبر الأرجنتيني كارلوس تيفيز في قصّة متكررة أنه عاش اجازة في الصين وليس تجربة في حياته الكروية.

وكان تيفيز انتقل من بوكا جونيورز الأرجنتيني إلى شنغهاي شينهوا الصيني في كانون الأول - ديسمبر 2016، مقابل راتب خرافي بلغ 41 مليون دولار سنوياً، ليكون اللاعب الأعلى أجرا في العالم في ذلك الوقت.

لكن الواقع كان مختلفاً، فقد سجل تيفيز 4 أهداف فقط في 20 مباراة، ما جعله عرضة لانتقادات عنيفة، ليتم استبعاده من قائمة شنغهاي شينهوا لكونه "زائد الوزن".

لاحقاً، عاد تيفيز، البالغ 40 عاماً، إلى نادي طفولته بوكا جونيورز نهاية 2018، قبل أن يعتزل كرة القدم في العام 2022، مواصلاً استفزاز جماهير الفريق الصيني بتصريحات نارية، حيث قال "لا بأس بهذه الانتقادات لأنني كنت في إجازة هناك، وبصراحة، عندما وصلت إلى الصين، أردت العودة إلى بوكا".





