باير ليفركوزن يستعيد توازنه ومنافسه التالي انتر ميلان

بدأ يستعيد توازنه بعد بداية متقلبة هذا الموسم

بدأ باير ليفركوزن، بطل الثلاثية الألمانية، يستعيد توازنه بعد بداية متقلبة هذا الموسم، اذ حقق خمس انتصارات متتالية، جاءت على حساب هيدنهايم (5-2) وسالزبورغ النمساوي في دوري أبطال أوروبا (5-0) ويونيون برلين (2-1) وبايرن ميونيخ (1-0) وسانت باولي (2-1).

ويمتلك ليفركوزن 26 نقطة في المركز الثالث، على بُعد سبع نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ (33) ونقطة فقط عن الوصيف اينتراخت فرانكفورت (27)، بعد 13 جولة على انطلاقة البوندسليغا.

ويواجه ليفركوزن بقيادة مدربه الاسباني تشابي ألونسو منافساً قوياً يوم الغد في دوري أبطال أوروبا حيث يستضيف انتر ميلان الايطالي ضمن الجولة السادسة من المسابقة.







