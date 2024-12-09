لاعب جزائري يترك ناديه بسبب شتم والدته

أحدث القرار ضجة واسعة في الأوساط الرياضية الجزائرية

أعلن اللاعب الجزائري المخضرم توفيق عدادي قرار الرحيل عن نادي ترجي مستغانم بسبب تعرض والدته لسيل من الشتائم المسيئة خلال مباراة فريقه أمام أولمبي الشلف.

وأحدث القرار ضجة واسعة في الأوساط الرياضية الجزائرية، بعد أن عبّر اللاعب عن استيائه الشديد من التصرفات المشينة وقال "الله يسمح في الدراهم، الله يسمح في عقدي مع الفريق، لن ألعب مجددا مع فريق ترجي مستغانم بعد أن تم شتم والدتي بتلك الطريقة اثر نهاية المباراة".

ويبدو أن عدادي أمهل إدارة ترجي مستغانم أسبوعا واحدا لمنحه وثائق الاستغناء عنه وقال إنه لا يضع أي شروط مادية من أجل الخلاص من هذا الوضع الرهيب.







