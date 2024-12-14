الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مانشستر سيتي يتصيّد في الليغا بديلاً لرودري

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مانشستر سيتي يتصيّد في الليغا بديلاً لرودري
A-
A+

كرة القدم

2024-12-14 | 04:12
مانشستر سيتي يتصيّد في الليغا بديلاً لرودري

وجد بديل رودري في أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الليغا الاسبانية

يبدو أنّ مانشستر سيتي وجد بديل رودري في أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الليغا الاسبانية، اذ لا يخفى على أحد أنّ النادي الانجليزي يعاني بشكل كبير منذ إصابة لاعبه المميز الفائز بالكرة الذهبية، والذي ترك فراغاً عجز أيّ لاعب في النادي عن ملئه.
ومع اقتراب فتح سوق الانتقالات الشتويّة، يطرح السؤال، هل سيتخذ السيتي خطوة في كانون الثاني - يناير؟، وهل سيضطرإلى إنفاق مبالغ كبيرة لإخراج نفسه من هذا المأزق؟.
وفي السياق، يبدو أنّ الأضواء مسلّطة على مارتن زوبيميندي، لاعب ريال سوسيداد، كبديل لرودري، وتقول التقارير أنّ الضوء الأخضر قد منح لإتمام الصفقة، وينظر اليه مانشستر سيتي على انه اللاعب المثالي لملء فراغ خط الوسط.
للوهلة الأولى، يتحرك لاعب خط وسط ريال سوسيداد البالغ من العمر 25 عاما بشكل مختلف عن رودري "الرشيق"، لكنّه لا يقلّ عنه مهارة.
النظرة على زوبيمندي تشير إلى أنّ النسبة المئوية هي 70 في إحصائيات تمرير قصيرة، أو الأهداف، لكنه يتميز في أنه يتواجد في كل مكان، أي أنّه يدرك أين ومتى يظهر، ومتى يتحرك، ومتى يحتفظ بالكرة، ومتى يخرج من تحت الضغط، ولديه أرقام رائعة في التمريرات للأمام والتسديدات على المرمى.



مانشستر سيتي يتصيّد في الليغا بديلاً لرودري

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

مارتن زوبيميندي

رودري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قضية يوسوفا موكوكو تتفاعل .. سنّ غير صحيح ووالد ليس أباً !!
صلاح يتسبب بإنتشار إسم محمد في إنجلترا

اقرأ ايضا في كرة القدم

ليفربول ينجو من فضيحة .. مواد مُخدّرة في حفل الميلاد
05:12

ليفربول ينجو من فضيحة .. مواد مُخدّرة في حفل الميلاد

كاد عيد الميلاد المخصص لموظفي ليفربول أن يتحول الى فضيحة مدوية

05:12

ليفربول ينجو من فضيحة .. مواد مُخدّرة في حفل الميلاد

كاد عيد الميلاد المخصص لموظفي ليفربول أن يتحول الى فضيحة مدوية

صور - صلاح ولاعبي ليفربول مع مرضى السرطان
05:10

صور - صلاح ولاعبي ليفربول مع مرضى السرطان

زيارة مستشفى "إلدر هي" الخاص بعلاج السرطان لدى الأطفال

05:10

صور - صلاح ولاعبي ليفربول مع مرضى السرطان

زيارة مستشفى "إلدر هي" الخاص بعلاج السرطان لدى الأطفال

فيديو - شغب وتحطيم مرمى وتراشق بين الجماهير
04:33

فيديو - شغب وتحطيم مرمى وتراشق بين الجماهير

انتهت المباراة الى فوز مولودية البيض على ضيفه مولودية وهران

04:33

فيديو - شغب وتحطيم مرمى وتراشق بين الجماهير

انتهت المباراة الى فوز مولودية البيض على ضيفه مولودية وهران

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024