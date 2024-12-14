مانشستر سيتي يتصيّد في الليغا بديلاً لرودري

وجد بديل رودري في أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الليغا الاسبانية

يبدو أنّ مانشستر سيتي وجد بديل رودري في أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الليغا الاسبانية، اذ لا يخفى على أحد أنّ النادي الانجليزي يعاني بشكل كبير منذ إصابة لاعبه المميز الفائز بالكرة الذهبية، والذي ترك فراغاً عجز أيّ لاعب في النادي عن ملئه.

ومع اقتراب فتح سوق الانتقالات الشتويّة، يطرح السؤال، هل سيتخذ السيتي خطوة في كانون الثاني - يناير؟، وهل سيضطرإلى إنفاق مبالغ كبيرة لإخراج نفسه من هذا المأزق؟.

وفي السياق، يبدو أنّ الأضواء مسلّطة على مارتن زوبيميندي، لاعب ريال سوسيداد، كبديل لرودري، وتقول التقارير أنّ الضوء الأخضر قد منح لإتمام الصفقة، وينظر اليه مانشستر سيتي على انه اللاعب المثالي لملء فراغ خط الوسط.

للوهلة الأولى، يتحرك لاعب خط وسط ريال سوسيداد البالغ من العمر 25 عاما بشكل مختلف عن رودري "الرشيق"، لكنّه لا يقلّ عنه مهارة.

النظرة على زوبيمندي تشير إلى أنّ النسبة المئوية هي 70 في إحصائيات تمرير قصيرة، أو الأهداف، لكنه يتميز في أنه يتواجد في كل مكان، أي أنّه يدرك أين ومتى يظهر، ومتى يتحرك، ومتى يحتفظ بالكرة، ومتى يخرج من تحت الضغط، ولديه أرقام رائعة في التمريرات للأمام والتسديدات على المرمى.







