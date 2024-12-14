مورينتيس يدافع عن ريال مدريد: الأوضاع الحرجة تنتج الأبطال

مورينتيس فائز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع "الميرينغي"

نفى فرناندو مورينتيس، نجم ريال مدريد السابق، الفائز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع "الميرينغي"، في أواخر التسعينيات وأوائل العام 2000، الكلام عن "أزمة" في النادي هذا الموسم ...

وكان "لوس بلانكوس" بعيداً عن أفضل مستوياته حتى الآن، حيث لعبت الإصابات دوراً رئيسيّاً في عدم اتساق الفريق.

ومع ذلك، فهو يبتعد بفرق نقطتين فقط عن متصدر الدوري الإسباني، وله مباراة أصل، كما عادت حملة الفريق في دوري أبطال أوروبا إلى المسار الصحيح، مع شهر كانون الثاني - يناير المزدحم بكأس السوبر الإسباني وكأس الملك.

وقال مورينتيس، أنّ خبرة الفريق ستضمن عودة شرسة في العام 2025، وأوضح "لقد رأيت مواقف حرجة سابقاً انتهت الى الفوز بلقبيّ الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ... الأوضاع الحرجة الحقيقية هي التي تنتج الأبطال".

وأضاف "منذ بضعة أيام، سمعت كارلو أنشيلوتي يقول إن الشيء المهم هو القتال من أجل كل شيء في هذا الوقت من العام، وفي دوري أبطال أوروبا الأمر نفسه، في الوقت الحالي علينا تقييم اللاعبين ومعرفة كيف ستسير الأمور، لكن ريال مدريد يمكن أن يعود إلى المسار الصحيح بسهولة".

ومن المحتمل أن ينهي ريال مدريد العام 2024 كمتصدر للدوري الإسباني، إذا سارت نتائج برشلونة المتصدر لصالحه، قبل رحلته منتصف الشهر إلى قطر للمشاركة في كأس الإنتركونتيننتال ضد باتشوكا المكسيكي أو الأهلي المصري في 18 كانون الأول - ديسمبر.



















