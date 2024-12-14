الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مورينتيس يدافع عن ريال مدريد: الأوضاع الحرجة تنتج الأبطال

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مورينتيس يدافع عن ريال مدريد: الأوضاع الحرجة تنتج الأبطال
A-
A+

كرة القدم

2024-12-14 | 04:32
مورينتيس يدافع عن ريال مدريد: الأوضاع الحرجة تنتج الأبطال

مورينتيس فائز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع "الميرينغي"

نفى فرناندو مورينتيس، نجم ريال مدريد السابق، الفائز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع "الميرينغي"، في أواخر التسعينيات وأوائل العام 2000، الكلام عن "أزمة" في النادي هذا الموسم ...
وكان "لوس بلانكوس" بعيداً عن أفضل مستوياته حتى الآن، حيث لعبت الإصابات دوراً رئيسيّاً في عدم اتساق الفريق.
ومع ذلك، فهو يبتعد بفرق نقطتين فقط عن متصدر الدوري الإسباني، وله مباراة أصل، كما عادت حملة الفريق في دوري أبطال أوروبا إلى المسار الصحيح، مع شهر كانون الثاني - يناير المزدحم بكأس السوبر الإسباني وكأس الملك.
وقال مورينتيس، أنّ خبرة الفريق ستضمن عودة شرسة في العام 2025، وأوضح "لقد رأيت مواقف حرجة سابقاً انتهت الى الفوز بلقبيّ الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ... الأوضاع الحرجة الحقيقية هي التي تنتج الأبطال".
وأضاف "منذ بضعة أيام، سمعت كارلو أنشيلوتي يقول إن الشيء المهم هو القتال من أجل كل شيء في هذا الوقت من العام، وفي دوري أبطال أوروبا الأمر نفسه، في الوقت الحالي علينا تقييم اللاعبين ومعرفة كيف ستسير الأمور، لكن ريال مدريد يمكن أن يعود إلى المسار الصحيح بسهولة".
ومن المحتمل أن ينهي ريال مدريد العام 2024 كمتصدر للدوري الإسباني، إذا سارت نتائج برشلونة المتصدر لصالحه، قبل رحلته منتصف الشهر إلى قطر للمشاركة في كأس الإنتركونتيننتال ضد باتشوكا المكسيكي أو الأهلي المصري في 18 كانون الأول - ديسمبر.









مورينتيس يدافع عن ريال مدريد: الأوضاع الحرجة تنتج الأبطال

رياضة

كرة القدم

فرناندو مورينتيس

ريال مدريد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - شغب وتحطيم مرمى وتراشق بين الجماهير
نجاة منزل لوكاس هيرنانديز من السرقة .. إليكم المُنقذ

اقرأ ايضا في كرة القدم

ليفربول ينجو من فضيحة .. مواد مُخدّرة في حفل الميلاد
05:12

ليفربول ينجو من فضيحة .. مواد مُخدّرة في حفل الميلاد

كاد عيد الميلاد المخصص لموظفي ليفربول أن يتحول الى فضيحة مدوية

05:12

ليفربول ينجو من فضيحة .. مواد مُخدّرة في حفل الميلاد

كاد عيد الميلاد المخصص لموظفي ليفربول أن يتحول الى فضيحة مدوية

صور - صلاح ولاعبي ليفربول مع مرضى السرطان
05:10

صور - صلاح ولاعبي ليفربول مع مرضى السرطان

زيارة مستشفى "إلدر هي" الخاص بعلاج السرطان لدى الأطفال

05:10

صور - صلاح ولاعبي ليفربول مع مرضى السرطان

زيارة مستشفى "إلدر هي" الخاص بعلاج السرطان لدى الأطفال

فيديو - شغب وتحطيم مرمى وتراشق بين الجماهير
04:33

فيديو - شغب وتحطيم مرمى وتراشق بين الجماهير

انتهت المباراة الى فوز مولودية البيض على ضيفه مولودية وهران

04:33

فيديو - شغب وتحطيم مرمى وتراشق بين الجماهير

انتهت المباراة الى فوز مولودية البيض على ضيفه مولودية وهران

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024