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وفاة أحد مشجّعي مانشستر سيتي خلال ديربي مانشستر

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وفاة أحد مشجّعي مانشستر سيتي خلال ديربي مانشستر
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كرة القدم

2024-12-17 | 01:24
وفاة أحد مشجّعي مانشستر سيتي خلال ديربي مانشستر

يحتل السيتي المركز الخامس في الدوري بفرق تسع نقاط عن المتصدّر ليفربول

أكّد نادي مانشستر سيتي وفاة أحد مشجعيه خلال مباراة يوم الأحد أمام مانشستر يونايتد، وأعلن الخبر المأساوي على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرسل التمنيات لأصدقاء المشجع وعائلته.
وجاء في بيان قصير نُشر على منصة إكس "علم مانشستر سيتي بالنبأ المأساوي بوفاة أحد مشجّعينا بعد تعرّضه لوعكة صحيّة في مباراة (الأحد). مشاعر الجميع في النادي مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب للغاية".
وخسر السيتي المباراة بنتيجة (1-2)، ليعمّق من جراح المدرّب الاسباني بيب غوارديولا، الذي يمرّ بفترة صعبة خاصّة بعد التعثّر أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي والنتائج السيّئة في الدوري المحلّي.
ويحتل السيتي المركز الخامس في الدوري بفرق تسع نقاط عن المتصدّر ليفربول الذي لعب مباراة أقلّ، ويلعب السبت مع أستون فيلا في افتتاح الجولة 17.




وفاة أحد مشجّعي مانشستر سيتي خلال ديربي مانشستر

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد

بيب غوارديولا

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