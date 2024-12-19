مصادفات لا تُصدّق تُباغت كيليان مبابي

مصادفة لا تصدق ولكن بنهاية مختلفة

كانت الساعة 6:37 مساء في إسبانيا عندما سجل كيليان مبابي هدف التقدم لريال مدريد في نهائي كأس الانتركونتيننتال الذي فاز به الفريق الملكي على باتشوكا المكسيكي (3-0).

وفي الوقت نفسه (6:37 في إسبانيا) في اليوم نفسه (18 كانون الاول - ديسمبر) وخلال نهائي كأس العالم (3-3) ثم الخسارة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، سجل مبابي أيضاً.

بالضبط (18.37 في إسبانيا)، الساعة والدقيقة قبل عامين، وبالطبع في الملعب نفسه (لوسيل) والمدينة نفسها (الدوحة) والبلد نفسه (قطر).

مصادفة لا تصدق ولكن بنهاية مختلفة، في الأولى خسر كيليان النهائي وبالأمس فاز بسهولة .. مصادفات الحياة، وكرة القدم.





