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ما الذي يوحّد جماهير ليفربول ومانشستر يونايتد؟

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ما الذي يوحّد جماهير ليفربول ومانشستر يونايتد؟
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كرة القدم

2024-12-20 | 02:52
ما الذي يوحّد جماهير ليفربول ومانشستر يونايتد؟

مشجعو مانشستر يونايتد وليفربول سيجتمعون معاً

ذكر تقرير صحفي أنّ مشجعي مانشستر يونايتد وليفربول سيجتمعون معاً للاحتجاج على ارتفاع أسعار التذاكر عندما يتواجه الغريمان اللدودان في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر المقبل.

ويُعتقد أنّ مشجعي الناديين يخططون للتظاهر قبيل المباراة التي ستقام على ملعب أنفيلد في 5 كانون الثاني - ناير، بعد أن قاموا بحملة ضد ارتفاع أسعار التذاكر هذا الشهر بشكل منفصل.

وتأتي هذه الخطوة وسط استياء متزايد بسبب قرار مانشستر يونايتد برفع سعر التذاكر للأعضاء إلى 66 جنيهاً إسترلينياً، وإلغاء الامتيازات للأطفال والمتقاعدين.

وكان مشجعو الشياطين الحمر قد رفعوا لافتة "أوقفوا استغلال الولاء" خلال مباراة الفريق مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأول من الشهر الحالي، حيث انضموا إلى مشجعي التوفي للاحتجاج على الزيادة أيضاً.

وفي الوقت نفسه، اتحد مشجعو ليفربول ومانشستر سيتي اجراء مماثلاً أيضاً خلال مباراتهما في نهاية ذلك الأسبوع، إذ تمضي ادارة "الريدز" قدماً في خطتها لزيادة أسعار التذاكر بنسبة 2% اعتباراً من الموسم المقبل.

والآن، وفقاً لصحيفة التليجراف، أجرى ممثلون من اتحاد مشجعي ليفربول "سبيريت أوف شانكلي"  (SOS) ومجموعة مشجعي مانشستر يونايتد (FC58) محادثات لتنظيم مظاهرة مماثلة خلال لقاء الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يتم رفع لافتة أخرى تحمل شعار "أوقفوا استغلال الولاء" قبل وأثناء المباراة، ومن المقرر أن تحيط مظاهرة قبل انطلاق المباراة بملعب أنفيلد مرة أخرى.

وتعد الزيادة في منتصف الموسم على التذاكر أحدث إجراء في حملة راتكليف وإينيوس المستمرة لخفض التكاليف وزيادة الإيرادات، ويقول يونايتد إنّ 3% فقط من المشجعّين سيتأثّرون حيث تمّ بيع 97% من تذاكر جميع المباريات المتبقية.

ما الذي يوحّد جماهير ليفربول ومانشستر يونايتد؟

رياضة

كرة القدم

ليفربول

مانشستر يونايتد

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مشجعو مانشستر يونايتد وليفربول سيجتمعون معاً

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مشجعو مانشستر يونايتد وليفربول سيجتمعون معاً

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