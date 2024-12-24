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عمر مرموش يواصل التألق وسعره يرتفع بجنون

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عمر مرموش يواصل التألق وسعره يرتفع بجنون
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كرة القدم

2024-12-24 | 01:46
عمر مرموش يواصل التألق وسعره يرتفع بجنون

يواصل النجم الدولي المصري عمر مرموش رحلة التألق

يواصل النجم الدولي المصري عمر مرموش رحلة التألق خلال الموسم الجاري، حيث أسهم في 30 هدفاً حتى الآن مع فريقه أينتراخت فرانكفورت في جميع المسابقات، مُسجلا 18 هدفاً و12 تمريرة حاسمة، بينها 20 مساهمة في الدوري الألماني وحده.
وارتفعت القيمة التسويقية للنجم المصري، البالغ 25 عاماً، إلى 60 مليون يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص، ما يعني أنها تضاعفت 10 مرات في غضون موسم ونصف الموسم فقط، بعدما كانت ستة ملايين في حزيران - يونيو 2023، حين انتقل من فولفسبورغ إلى أينتراخت فرانكفورت.
وبات مرموش أغلى لاعب مصري، وسادس أغلى لاعب في الدوري الألماني، ورقم 12 في ترتيب أغلى مهاجمي العالم، والـ50 بشكل عام بين جميع اللاعبين في مختلف المراكز، وهو تفوق على "الفرعون" محمد صلاح الذي توقفت قيمته التسويقية عند 55 مليون يورو منذ أيار - مايو الماضي.



عمر مرموش يواصل التألق وسعره يرتفع بجنون

رياضة

كرة القدم

عمر مرموش

أينتراخت فرانكفورت

محمد صلاح

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