ألكسندر-أرنولد حائر بين ليفربول وريال مدريد

لم يقدم ترينت ألكسندر-أرنولد أي مستجدات بشأن محادثات تمديد عقده

لم يقدم ترينت ألكسندر-أرنولد أي مستجدات بشأن محادثات تمديد عقده مع ليفربول، الذي ينتهي مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية الموسم الحالي.

وسبق لمدرب "الريدز" آرني سلوت أن أعرب عن ثقته في الاحتفاظ بالمدافع، الا انه ليس أمام النجم الإنجليزي سوى خيارين، إما التوقيع على تجديد عقده لمدة خمس سنوات في الميرسيسايد، أو قبول تحدٍ جديد في ريال مدريد.

وأشارت التقارير إلى أن القرار قد اتخذ حيث أبلغ ألكسندر-أرنولد ليفربول قراره بالرحيل، لكن معلومات صحفية واردة من المملكة المتحدة نفت هذا الخبر، على الرغم من الشائعات في إسبانيا التي تشير إلى أن الصفقة تمت بنسبة 90%.

وتابع ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز كبير (5-0) على مضيفه وست هام يونايتد ليرفع الفرق إلى ثماني نقاط في صدارة جدول الترتيب، وسجل ألكسندر-أرنولد هدفاً صاروخياً من مسافة بعيدة في ملعب لندن.

وادعى سلوت أن طريقة احتفاله بالهدف، محاكياً الشائعات التي تدور حوله، تظهر مدى قوته، وقال بعد المباراة "الطريقة التي احتفل بها بهدفه يجب أن تخبركم بما فيه الكفاية".







