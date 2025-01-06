فيديو - جماهير مانشستر يونايتد ثأرت من غريمتها جماهير ليفربول

Footage emerges of Anfield's roof LEAKING during Liverpool's 2-2 draw with Manchester United after city was battered by rain and snow 💧 pic.twitter.com/OGhHby2bQI — Mail Sport (@MailSport) January 6, 2025

ثأرت جماهير مانشستر يونايتد من غريمتها التقليدية جماهير ليفربول، حيث سخرت من "الريدز" بسبب التشققات في سقف ملعب أنفيلد رود، وتسرب مياه الأمطار منه خلال المباراة التي انتهت الى التعادل (2-2) بين الفريقين ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.فبعد انتشار فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تسربا للمياه في سقف ملعب أنفيلد بسبب الأمطار الغزيرة، علقت جماهير مانشستر يونايتد ساخرة، لتردّ على ما حصل معها تماماً قبل أشهر، حين تسربت المياه كالشلالات من سقف أولد ترافورد.وأبقى التعادل على فرق الـ6 نقاط بين "الريدز" بقيادة المدرب أرني سلوت ووصيفه أرسنال، مع العلم أن للأول مباراة مؤجلة.