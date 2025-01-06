الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - جماهير مانشستر يونايتد ثأرت من غريمتها جماهير ليفربول

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - جماهير مانشستر يونايتد ثأرت من غريمتها جماهير ليفربول
A-
A+

كرة القدم

2025-01-06 | 06:51
فيديو - جماهير مانشستر يونايتد ثأرت من غريمتها جماهير ليفربول

سخرت من "الريدز" بسبب التشققات في سقف ملعب أنفيلد رود

ثأرت جماهير مانشستر يونايتد من غريمتها التقليدية جماهير ليفربول، حيث سخرت من "الريدز" بسبب التشققات في سقف ملعب أنفيلد رود، وتسرب مياه الأمطار منه خلال المباراة التي انتهت الى التعادل (2-2) بين الفريقين ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
فبعد انتشار فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تسربا للمياه في سقف ملعب أنفيلد بسبب الأمطار الغزيرة، علقت جماهير مانشستر يونايتد ساخرة، لتردّ على ما حصل معها تماماً قبل أشهر، حين تسربت المياه كالشلالات من سقف أولد ترافورد.
وأبقى التعادل على فرق الـ6 نقاط بين "الريدز" بقيادة المدرب أرني سلوت ووصيفه أرسنال، مع العلم أن للأول مباراة مؤجلة.

    

فيديو - جماهير مانشستر يونايتد ثأرت من غريمتها جماهير ليفربول

رياضة

كرة القدم

ليفربول

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي الممتاز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - دهنوا خطوط الملعب باللبن بدلاً من الطلاء !!
غرفة ملابس ليفربول متوترة .. صراخ وأصوات تبادل مقذوفات

اقرأ ايضا في كرة القدم

إيرلينغ هالاند يترك مانشستر الى الريف فما هي القصة؟
06:54

إيرلينغ هالاند يترك مانشستر الى الريف فما هي القصة؟

بعد أن عاش في منزل وسط مدينة مانشستر،

06:54

إيرلينغ هالاند يترك مانشستر الى الريف فما هي القصة؟

بعد أن عاش في منزل وسط مدينة مانشستر،

فيديو - دهنوا خطوط الملعب باللبن بدلاً من الطلاء !!
06:53

فيديو - دهنوا خطوط الملعب باللبن بدلاً من الطلاء !!

المباراة سبقها نفاد الطلاء الخاص بخطوط المرمى

06:53

فيديو - دهنوا خطوط الملعب باللبن بدلاً من الطلاء !!

المباراة سبقها نفاد الطلاء الخاص بخطوط المرمى

غرفة ملابس ليفربول متوترة .. صراخ وأصوات تبادل مقذوفات
06:50

غرفة ملابس ليفربول متوترة .. صراخ وأصوات تبادل مقذوفات

بعد التعادل (2-2) مع مانشستر يونايتد في كلاسيكو الجولة 20

06:50

غرفة ملابس ليفربول متوترة .. صراخ وأصوات تبادل مقذوفات

بعد التعادل (2-2) مع مانشستر يونايتد في كلاسيكو الجولة 20

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025