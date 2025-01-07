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العثور على لاعب كرة قدم ألماني شاب ميتاً

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العثور على لاعب كرة قدم ألماني شاب ميتاً
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كرة القدم

2025-01-07 | 00:49
العثور على لاعب كرة قدم ألماني شاب ميتاً

قال النادي الألماني إنّه يشعر "بالصدمة والذهول"

قال نادي رويتلينغن الألماني لكرة القدم إنّه يشعر "بالصدمة والذهول"، مع الاعلان عن وفاة لوكا ميكسنر، البالغ من العمر 22 عاماً.
ورحل ميكسنر يوم الجمعة في السابع والعشرين من كانون الأوّل - ديسمبر الفائت، لكنّ النادي الألماني لم يؤكّد وفاة لاعب الوسط إلّا مؤخراً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في البيان "تشعر عائلة رويتلينغن بأكملها بالصدمة والذهول الشديدين، زملاؤه في الفريق وجميع اللجان والعاملين في النادي يعزّون أقارب لوكاس".
وأضاف البيان "أفكارنا مع عائلته وأصدقائه ورفاقه .. لقد تلقينا في نهاية الأسبوع الماضي خبراً مفجعاً بوفاة لاعبنا لوكا ميكسنر بشكل غير متوقع نطلب منكم احترام خصوصية عائلة لوكاس خلال هذا الوقت العصيب".
بدأ ميكسنر مسيرته في فرق الشباب في النادي قبل أن ينتقل إلى فريق تحت 17 عاماً في العام 2017 وفريق تحت 19 عاماً بعد ذلك بعامين.
ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في الفوز (3-0) على إس في زيمرن في تموز - يوليو 2021، وشارك في الشهر التالي في الدوري في الهزيمة (0-2) أمام نادي نوتينجن.
كان لاعب خط الوسط أساسياً بشكل منتظم مع فريق الدرجة الخامسة، حيث سجل ستة أهداف في 100 مباراة، بما في ذلك 22 هذا الموسم، ولعب مباراته الأخيرة في 7 كانون الأوّل - ديسمبر في التعادل (1-1) مع تي إس جي بالينجن قبل العطلة الشتوية.
كان نادي رويتلينغن أحد أندية الدرجة الثانية في مطلع الألفية الجديدة، ولعب ثلاثة مواسم بين عامي 2000 و2003 قبل أن يهبط، وقد أدى استحداث دوري الدرجة الثالثة الجديد، في عام 2008، إلى هبوطه إلى درجة أخرى.

    

العثور على لاعب كرة قدم ألماني شاب ميتاً

رياضة

كرة القدم

رويتلينغن

لوكا ميكسنر

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