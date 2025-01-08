لامين يامال بدّل مظهره قبل مواجهة صديقه نيكو وليامز

يخوض برشلونة مساء اليوم نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتليتك بلباو

يخوض برشلونة مساء اليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية مواجهة نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني ضد أتليتك بلباو، ومن بين أعضاء البعثة لامين يامال.

تغلب المهاجم الشاب في الوقت المناسب على الاصابة التي لحقت بكاحله الأيمن خلال المباراة في الدوري ضد ليغانيس، في 15 كانون الاول - ديسمبر الفائت.

كل شيء يشير إلى أنه لائق بنسبة 100٪ لمواجهة أتلتيك، وأن المدرب هانسي فليك سيبدأ به، وقد ظهر الجناح الموهوب في مظهر جديد ذكرنا بمظهر صديق ومنافس في نصف النهائي، هو نيكو ويليامز، لكن المؤسف أن الأخير لن يلعب، بعد الاعلان عن إصابته.

فاجأ لامين يامال الجميع، بما في ذلك زملائه في الفريق، بمظهره الجديد، بعد أن أعلن على ملفه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيخضع لعملية تغيير في الشعر، وهو ما صوّره النادي، على الرغم من أنه حاول أيضا إخفاءه خلال الرحلة إلى السعودية بقبعة.

المظهر الجديد للدولي الإسباني ذكرنا بصديقه ومنافسه نيكو ويليامز، فيما رأى العديد من المشجعين أيضا تشابها مع مثله الأعلى مهاجم برشلونة السابق نيمار البرازيلي المنتظم في تغيير صورته.







