فيديو - شيموس ثبّت نيفيل وأجبره على الاشادة بليفربول

قام شيموس، نجم المصارعة الحرّة، بوضع غاري نيفيل في مناورة حادة وطلب منه قبول فكرة فوز ليفربول بلقب الدوري الانجليزي الممتاز.وتعرض نيفيل، الذي كان يظهر في بودكاست ”It's Called Soccer“، إلى وضعه في حركة ”sharpshooter“، وهي مناورة إخضاع من قبل بطل المصارعة الحرة السابق.وكان اللاعب السابق يصيح "لن أستمتع بهذا، أليس كذلك"، بينما كان شيموس يأمره بالنزول على الأرض وهو يقول له "فقط استلقِ على الأرض هناك، أشعر بالأسف عليك، ... هل تعلم كم انتظرت طويلاً لأفعل هذا ... منذ أن كنت في سن 12 عاماً على الأرجح".ثم قام شيموس برفع لاعب مانشستر يونايتد السابق بسهولة واضحة قبل أن يقلبه ويقول له "لنفترض أن ليفربول سيفوز بالدوري"، فردّ عليه نيفيل بشتم الليفر، وعاد شيموس ليضيف "قل ليفربول هو الرقم واحد، قلها يا جاري، قلها"، قبل أن يستجيب نيفيل في النهاية.وعلى الرغم من انتمائه إلى أيرلندا، إلا أن شيموس مشجع متشدّد لليفربول، وقد سخر من جمهور مانشستر أثناء جولة له في المملكة المتحدة في العام 2018.وكجزء من فريق تاغ مع سيزارو، دخل الثنائي إلى الحلبة مرتدين معاطف المطر، وبمجرد وصولهما إلى الحلبة، خلع الاثنان معطفيهما كاشفين عن قمصان ليفربول أمام جمهور مانشستر الذي كان متحمساً للغاية، ولم يكتفِ شيموس بذلك، بل غنّى للحاضرين أيضاً "لن تمشي وحدك أبداً".