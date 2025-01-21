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ماركوس راشفورد يطرق أبواب برشلونة

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ماركوس راشفورد يطرق أبواب برشلونة
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كرة القدم

2025-01-21 | 00:36
ماركوس راشفورد يطرق أبواب برشلونة

بات النجم الدولي الإنجليزي قريباً من الانضمام إلى برشلونة

بات النجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، جناح مانشستر يونايتد، قريباً من الانضمام إلى برشلونة، بعد أن خرج من حسابات فريقه.
وبينما ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى ميلان الايطالي، بادر برشلونة الى اتصالات مع راشفورد، ثم تسارعت المفاوضات لحسم الصفقة، على الرغم من صعوبتها، بسبب الأزمات المالية للنادي، قبل أن تؤكد صحيفة سبورت الكاتالونية اتمام الاتفاق على الشروط الشخصية.
وأشارت الصحيفة أن برشلونة اتفق على ضم راشفورد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بحيث يدفع تسعة ملايين يورو، ويتكفل مانشستر يونايتد بجزء من راتبه الذي يقدر بنحو 18 مليون يورو سنوياً.
وأكدت سبورت أن برشلونة يحتاج إلى بيع أحد اللاعبين لتوفير المساحة المالية، وسيكون المدافع إيريك غارسيا هو الأقرب متجهاً الى جيرونا.
وخاض راشفورد، 27 عاماً، ما مجموعه 426 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 138 هدفاً وقدم 63 تمريرة حاسمة، مع مانشستر يونايتد منذ العام 2016.


ماركوس راشفورد يطرق أبواب برشلونة

رياضة

كرة القدم

ماركوس راشفورد

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