تهديدات للمدرب وعائلته بعد التعادل مع برشلونة

لم تكن مباراة خيتافي وبرشلونة ضمن الدوري الاسباني خالية من الجدل

لم تكن مباراة نهاية هذا الأسبوع بين خيتافي وبرشلونة ضمن الدوري الاسباني خالية من الجدل، مع تجاهل ركلة جزاء للفريق الضيف (1-1).

وعلى الرغم من كل ما حصل خلال المباراة، من التوتر على أرض الملعب، هناك خطوط لا يجب تجاوزها، وإحدى هذه المواقف مر بها خوسيه بوردالاس، مدرب أصاب الأرض.

تلقى المدرب تهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي، تجاهه وتجاه عائلته، مع تعليقات مثل "سنقتلك أنت وعائلتك" أو "سنجد أطفالك"، وقد باتت الرسائل التي لا يمكن التسامح معها أكثر شيوعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى بوردلاس جميع أنواع الإهانات والازدراء له ولكرة القدم، بعد أن نشر المدير رسالة على انستغرام بعد المباراة ضد البلاوجرانا "نقطة رائعة ضد منافس بهذا الحجم، فخورون بجهد وتفاني الفريق بأكمله، نواصل الإضافة خطوة بخطوة".







