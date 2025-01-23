فيديو - سولسكاير يقود بشكتاش الى فوز أوروبيّ مدوّي وسط جنون جماهيري

🇹🇷🦅 Beşiktaş fans going crazy after going 3-1 up against Athletic Club! ⚫️⚪️



The Ole Gunnar Solskjær era has fully started. ✅ pic.twitter.com/66SSuggklF — EuroFoot (@eurofootcom) January 22, 2025

سطّر جمهور بشكتاش التركي لوحات مجنونة على مُدرّجات ملعب بشكتاش بارك في اسطنبول لفوز فريقهم الكبير على أتليتك بلباو الاسباني (4-1) ضمن الدولة السابعة من مسابقة الدوري الأوروبي.وشكّل الفوز مفاجأة حقيقية، كونه جاء على فريق قوي منافس على صدارة الدوري الاسباني، حيث يحتل المركز الرابع بعدد نقاط برشلونة، على بُعد ... نقاط عن ريال مدريد المتصدر.وجاء الفوز ليمثل بداية جدية حقبة المدرب النرويجي الشهير أولي جانر سولسكاير، الذي تولى تدريب الفريق التركي منذ 18 كانون الثاني - يناير الجاري، بعد أن درّب مانشستر يونايتد الانجليزي ولعب في صفوفه لسنوات.