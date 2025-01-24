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مانشستر سيتي استثمر 165 مليوناً في سوق الانتقالات الشتوية

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مانشستر سيتي استثمر 165 مليوناً في سوق الانتقالات الشتوية
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كرة القدم

2025-01-24 | 00:22
مانشستر سيتي استثمر 165 مليوناً في سوق الانتقالات الشتوية

بغية إخراج مانشستر سيتي من الأزمة الرياضية

تم استثمار أكثر من 150 مليون يورو ... بغية إخراج مانشستر سيتي من الأزمة الرياضية، عن طريق دفتر الشيكات.
أغلق السيتي تعاقدين لمدافعين هما فيتور ريس (40 مليونا من بالميراس) وعبد القدير خوسانوف (50 مليوناً من لينس)، وأنهى ضم مهاجم، هو المصري عمر مرموش الذي وصل إلى مانشستر قادما من فرانكفورت في عملية قيمتها (70 + 5) مليون يورو.
كان الجانبان في مفاوضات مكثفة لعدة أيام بعد أن حدد مانشستر سيتي اللاعب البالغ من العمر 25 عاما على أنه هدفه الأول لتعزيز هجومه.
كان اللاعب المصري يمر بموسم رائع، مع 20 هدفا و14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة في جميع المسابقات التي لعبها هذا الموسم مع الفريق الألماني، فيما سجل في الموسم الماضي 17 هدفا وقدم ست تمريرات حاسمة.
يصل اللاعب الدولي المصري، أحد أفضل لاعبي الركلات الحرة في كرة القدم اليوم، بعد ستة أشهر ليحل محل جوليان ألفاريز في الهجوم.
وحقق آينتراخت، الذي وقع معه كوكيل حر بعد رحيله من فولفسبورج، ربحا ضخما آخر بعد 18 شهرا من بيع كولو مواني إلى باريس سان جيرمان بقيمة 95 مليون يورو.



مانشستر سيتي استثمر 165 مليوناً في سوق الانتقالات الشتوية

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

فيتور ريس

عبد القدير خوسانوف

عمر مرموش

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