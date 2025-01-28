أرقام خرافيّة يُسجلها برشلونة نسخة هانسي فليك

سجل البلاوجرانا حتى الآن 101 هدفا في 32 مباراة رسمية

عانى فالنسيا يوم الأحد من الإمكانات التهديفية الهائلة لبرشلونة نسخة هانسي فليك، فسقط سقوطاً مُذّلاً (1-7)، وقبله قلب البلاوجرانا الطاولة على بنفيكا البرتغالي من (2-4) الى (5-4) في دوري أبطال أوروبا، وقبلهما اسقاط ريال مدريد المهين في جدّة (2-5) في نهائي كأس السوبر الإسباني.

سجل البلاوجرانا حتى الآن 101 هدفا في 32 مباراة رسمية، بمتوسط 3.16 في المباراة، وهو الذي سجل 110 هدفا في الموسم الماضي، ولكن في 53 مباراة.

لا يوجد شيء مشابه حصل في هذا القرن، حتى مع "فريق بيب" جوارديولا والثلاثي المجنون "ميسي - سواريز - نيمار"، وما علينا الا العودة الى الخمسينيات من القرن العشرين، في زمن لاسي كوبالا، للعثور على متوسط أفضل من المتوسط الحالي.

كان ذلك في موسم 1951-1952، حين سجل فريق فرديناند دوجيك، الذي حصل آنذاك على اللقب، 129 هدفا في 39 مباراة، بمتوسط 3.31.

وفي موسم 1958-59 ، مع وجود هيلينيو هيريرا على مقاعد البدلاء، انتهى الأمر ببرشلونة الى الاحتفال بـ137 هدفا في 42 مباراة بمتوسط 3.26.

من الناحية الإجمالية ، يمتلك برشلونة في موسم 2011-12، وهو الأخير بقيادة بيب جوارديولا كمدرب، الرقم القياسي البالغ 190 هدفا في 64 مباراة رسمية، وهو ما يمكن أن يتخطاه الفريق الحالي إذا ما استمر بوتيرته، ولعب 30 مباراة محتملة.







