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الشرطة تطارد لاعب كرة قدم سابق

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الشرطة تطارد لاعب كرة قدم سابق
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كرة القدم

2025-02-01 | 05:03
الشرطة تطارد لاعب كرة قدم سابق

كان يعتبر ذات يوم أكثر المواهب الواعدة

تبحث الشرطة عن لاعب كارديف وكوينز بارك رينجرز ومنتخب ويلز تحت 21 عاماً السابق والذي كان يعتبر ذات يوم أكثر المواهب الواعدة في البلاد.
ويجري البحث عن ليون جين، 44 عاماً، لنقله الى السجن من قبل شرطة جنوب ويلز، التي تطلب من العامة تقديم أي معلومات عن مكان وجوده، بعد ان أدين بالقيادة الخطرة في العام 2019.
وقضى جين لاحقاً بعض الوقت خلف القضبان لخرقه حظر التجول، وسُمح له بالخروج ليوم واحد من السجن لحضور جنازة ابنه رافيل جين في العام 2023، حين توفي إلى جانب شخصين آخرين في حادث تحطم في كارديف.
وفي العام 2015، كان جين سجن لمدّة 30 شهراً لتورطّه في عصابة مخدرات زودت الكوكايين والهيروين والقنب في غلوستر والمدن المحيطة بها، وأثناء المحاكمة، قال له قاض إنّه خيّب أمل الكثير من الناس لأنّه أهدر موهبته وتحوّل من رجل رياضي نزيه إلى مجرم.
وفي عام 2019، انحرف جين عن طريق مزدوج أثناء فراره من الشرطة قبل أن يحاول شق طريقه بين خطين من حركة المرور عند إشارة حمراء والقفز من سيارته.







الشرطة تطارد لاعب كرة قدم سابق

رياضة

كرة القدم

ليون جين

كارديف

كوينز بارك رينجرز

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