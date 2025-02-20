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محمد صلاح يعادل رقم ليونيل ميسي

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محمد صلاح يعادل رقم ليونيل ميسي
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كرة القدم

2025-02-20 | 01:42
محمد صلاح يعادل رقم ليونيل ميسي

أصبح أول لاعب منذ ميسي يسجل ويصنع في 10 مباريات منفصلة في موسم واحد

أصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل ويصنع هدفاً في 10 مباريات في أحد الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا منذ ليونيل ميسي في موسم 2014-2015.
ويقدّم اللاعب المصري موسماً مذهلاً، وبفضل هدفه وتمريرته الحاسمة في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) مع أستون فيلا يوم أمس الأربعاء، أصبح صلاح أول لاعب منذ ميسي يسجل ويصنع في 10 مباريات منفصلة في موسم واحد في أحد الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.
فوفقاً لأوبتا للاحصاءات، سجل ميسي وصنع أهدافاً في 11 مباراة في ذلك الموسم، وهو رقم قياسي يمكن أن يحطّمه صلاح بسهولة.
فحتى الآن، سجل مهاجم ليفربول 24 هدفاً وصنع 15 تمريرة حاسمة في 26 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى ثلاثة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا.
لم يكن هذا هو الرقم القياسي الوحيد الذي حطمه صلاح في المباراة ضد فيلا، فقد كان هدفه رقم 29 هذا الموسم في جميع المسابقات هو هدفه رقم 15 خارج أرض فريقه، وهو أكبر عدد من الأهداف التي سجّلها لاعب من ليفربول خارج أرضه في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي السابق، كان لويس سواريز هو صاحب الرقم القياسي برصيد 14 هدفًا خارج أرضه في موسم 2013/2014.


محمد صلاح يعادل رقم ليونيل ميسي

رياضة

كرة القدم

محمد صلاح

ليفربول

ليونيل ميسي

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