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أرقام كيليان مبابي المذهلة تدخله التاريخ

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أرقام كيليان مبابي المذهلة تدخله التاريخ
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كرة القدم

2025-02-20 | 01:46
أرقام كيليان مبابي المذهلة تدخله التاريخ

سجل نجم ريال مدريد هاتريك في مرمى مانشستر سيتي

سجل كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، هاتريك في مرمى مانشستر سيتي، وقاد فريقه الى التأهل من مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا.
وبهذه الأهداف الثلاثة، رفع مبابي رصيده إلى 28 هدفاً في 38 مباراة مع ريال مدريد، وهو ما يعتبر عائداً جيداً في موسمه الأول في إسبانيا.
ووصل رصيد مبابي من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده إلى 359، بالإضافة إلى 142 تمريرة حاسمة أخرى، أي أنّه شارك في 501 هدفاً في جميع المسابقات، وقد بلغ من العمر26 عاماً فقط، في كانون الأوّل - ديسمبر الماضي، وبالتالي فإنه أصغر لاعب يصل إلى 500 مساهمة على مستوى القمة.
وبعد أن حقق عدداً كبيراً من الألقاب المحلية مع باريس سان جيرمان وفاز بكأس العالم مع فرنسا، فإن الفوز بدوري أبطال أوروبا هو الشيء الوحيد الذي لم يحقّقه مبابي في مسيرته الرياضية.



أرقام كيليان مبابي المذهلة تدخله التاريخ

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

ريال مدريد

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