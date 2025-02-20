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فيديو - مُشجع يعرض رشوة الحكم علناً بخمسين يورو !!

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فيديو - مُشجع يعرض رشوة الحكم علناً بخمسين يورو !!
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كرة القدم

2025-02-20 | 01:47
فيديو - مُشجع يعرض رشوة الحكم علناً بخمسين يورو !!

خلال مواجهة بنفيكا البرتغالي وموناكو الفرنسي

خلال مواجهة بنفيكا البرتغالي وموناكو الفرنسي في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لفت أحد المشجعين الأنظار، بعد أن عرض مالاً على حكم المباراة، لحثه على احتساب ركلة جزاء لفريقه.
حصل ذلك في الدقيقة 76، حين قام ثيلو كيرير بعرقلة مهاجم بنفيكا فريدريك أورسنيس داخل منطقة الجزاء، ليتدخل حكم الفيديو المساعد "الفار"، ويطلب من الحكم الرئيس السويدي جلين نيبيرغ الانتباه.
وخلال المراجعة، رصدت الكامير مشجع بنفيكا وهو يعرض ورقة نقدية من فئة 50 يورو على نيبيرغ، الذي احتسب ركلة جزاء لمصلحة بنفيكا.
يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل (3-3)، وتأهل بنفيكا إلى الدور ثمن النهائي مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

فيديو - مُشجع يعرض رشوة الحكم علناً بخمسين يورو !!

رياضة

كرة القدم

بنفيكا

موناكو

دوري أبطال أوروبا

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