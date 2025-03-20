الحاسوب العملاق لشبكة "أوبتا" يحدد بطل دوري أبطال أوروبا

عقب خروج ليفربول الذي كان المرشح الأبرز، تصدر برشلونة قائمة المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وفق توقعات الحاسوب العملاق لشبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم.وكان ليفربول يتصدر ترشيحات شبكة "أوبتا" لرفع الكأس ذات الأذنين بنسبة 23.9 بالمائة، لكنه ودع المسابقة القارية من الدور ثمن النهائي إثر خسارته أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح.الآن، أصبح برشلونة المرشح الأوفر حظا، بنسبة 20.4 بالمائة، متقدما بشكل طفيف على باريس سان جيرمان (19.3 بالمائة)، وجاء أرسنال في المركز الثالث بنسبة 16.8 بالمائة.وحل إنتر ميلان رابعاً بنسبة 16.4 بالمائة، وريال مدريد، حامل اللقب، خامساً بنسبة 13.6 بالمائة، وبايرن ميونيخ سادساً بنسبة 9.7 بالمائة، يليه أستون فيلا بنسبة 2.8 بالمائة، ثم بوروسيا دورتموند في المركز الثامن الأخير بنسبة لم تتجاوز 1 بالمئة.