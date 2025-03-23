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هل تواصل سيدات برشلونة إهانة ريال مدريد؟

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هل تواصل سيدات برشلونة إهانة ريال مدريد؟
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كرة القدم

2025-03-23 | 05:58
هل تواصل سيدات برشلونة إهانة ريال مدريد؟

يحل ريال مدريد ضيفاً على غريمه التقليدي برشلونة

يحل ريال مدريد ضيفاً على غريمه التقليدي برشلونة ظهر اليوم الأحد، ضمن الجولة 23 من الدوري الاسباني للسيدات في كرة القدم.
وتتصدر سيدات برشلونة الدوري برصيد 63 نقطة، على بُعد سبع نقاط، قبل ثماني جولات من نهاية البطولة، ما يعني أن فوزهن سيقربهن من لقب جديد.
اللافت أن تاريخ المواجهات بين الطرفين مهين، اذ التقيا 20 مرّة في كل المسابقات، انتهت جميعها كاتالونية، وسُجّل خلالها 89 هدفاً لبرشلونة مقابل 8 فقط لريال مدريد، وتخللها انتصارات كاسحة (9-1) مرتين.
وفي المباريات الأخيرة، فاز برشلونة (5-0) في نهائي كأس السوبر الاسباني، و(4-0) في مباراة الذهاب في الدوري، كما فاز (5-0) و(3-1) في نصف نهائي كأس الملكة، وتأهل لمواجهة أتليتكو مدريد.



هل تواصل سيدات برشلونة إهانة ريال مدريد؟

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

برشلونة

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