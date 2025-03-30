فيديو - ميسي يدخل ويُسجل ويهديه الى ديوكوفيتش

بعد نزوله في الدقيقة 55، سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف الحسم لفريقه انتر ميامي (2-1) على ضيفه فيلادلفيا ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الشرقية من الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS)، ثم قام بإهدائه الى نجم التنس الأول، الصربي نوفاك ديوكوفيتش.ويتصدر انتر ميامي ترتيب المجموعة الشرقية برصيد 13 نقطة متقدماً بفرق نقطة على كل من فيلادلفيا وكولومبوس كرو.وكان ديوكوفيتش أعرب عن سعادته بتواجد ميسي، لمتابعته في نصف نهائي دورة ميامي المفتوحة للتنس، وتحديداً في الفوز على البلغاري غريغور ديمتروف، وسط هتافات من الحاضرين، ثم التقيا بعدها وتبادلا القمصان والصور.