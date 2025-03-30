فيديو - هدف خيالي بلمسة برازيلية

BANGER of a free kick from Evander 🎯



(via @MLS)pic.twitter.com/W3PTmcfCkQ — B/R Football (@brfootball) March 30, 2025

بعد تأخره بهدف أمام مضيفه ناشفيل سجله بوير (39)، سجل النجم البرازيلي ايفاندر بعد أربع دقائق فقط، هدف التعادل لفريقه سينسيناتي، بطريقة خيالية.فقد سدد ايفاندر الكرة من ركلة حرّة من نحو 22 متراً وأسكنها الزاوية العليا الضيقة، معادلاً النتيجة، قبل أن يُسجل التوغولي كيفن دينكي هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء.وسجل سينسيناتي فوزه الثالث، رافعاً رصيده في المرتبة الثامنة الى 10 نقاط بعد الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الشرقية من الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS)، فيما بقي ناشفيل سادساً بالرصيد نفسه.